Fenerbahçe'den TFF'ye milli takım tepkisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Azerbaycan ile yaptığı özel maçların aday kadrosuna sarı-lacivertli takımdan oyuncu davet edilmemesine tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e 20 Mart'ta gönderdiği yazı, sarı-lacivertli kulüp tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Yıldırım, yazısında, 21 Yaş Altı Ligi'nde en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider olmasına rağmen Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmediğini vurguladı.



Fenerbahçe Kulübünün diğer alt yaş gruplarındaki takımlarından da yeteri kadar futbolcunun milli takımlara çağrılmadığını savunan Yıldırım, oyuncularının Ümit Milli Takım'a seçilmemesinin mantıklı bir sebebinin bulunmadığını ifade ettiği yazısında, şunları kaydetti:



"Eğer sporcular ve kulüpler sportif başarıları ile orantılı bir şekilde milli takımlarda temsil olanağına sahip olamayacak, başarılı altyapıların sportif performansı yerine milli takım seçmelerinde objektif olmayan kriterler esas alınacak ise kulübümüzün de altyapılara yatırım yapma anlayışını revize etmesi bir gereklilik olacaktır. Bu itibarla özellikle 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçimindeki çarpıklığa dikkatinizi çekiyor, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı olmayacak, objektiflikten uzak oyuncu seçimine ilişkin anlayıştan derhal vazgeçilerek milli takımlara oyuncu seçiminde adil bir anlayışın hakim olmasını ve bu anlayış ile söz konusu kriterlerin yeniden gözden geçirilmesini arzu ediyoruz."