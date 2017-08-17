Fenerbahçe'den tarihi mağlubiyet!

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon takımı Vardar ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Filip II Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Vardar, 2-0'lık skorla kazandı.



Vardar'ı öne geçiren golü 20. dakikada Tigran Barseghyan attı. Skoru belirleyen golü ise 90. dakikada Mehmet Topal kendi kalesine attı.



Vardar'da kaptan Grncarov, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'de Josef de Souza, uzatma anlarında gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak takımı belirleyecek olan rövanş mücadelesi 24 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.