Fenerbahçe'den taraftarına jest

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya'nın Cagliari takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde dün Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynanan maçta Ülker Stadı'na gelen 35 bin taraftara teşekkür edildi.



Bu maçtaki desteklerinden dolayı Cagliari ile yapılacak hazırlık karşılaşmasını taraftarların ücretsiz bir şekilde izleyebileceği kaydedildi.



Kombine kart sahiplerinin mevcut koltuklarında oturabileceği, diğer taraftarların ise Passolig kartlarıyla stada girebileceği aktarıldı.



Şimdiye kadar bilet alanların ücretlerinin ise Passolig hesaplarına iade edileceği ifade edildi.