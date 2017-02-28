Fenerbahçe'den son 19 sezonun en kötü başlangıcı

Ligin ikinci yarısında 5 maçta 6 puan alabilen sarı-lacivertliler, son 19 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaptı.

Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, son 19 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcına imza attı.



Süper Lig'de Gaziantepspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasretini 4 maça çıkaran sarı-lacivertliler, kötü gidişini sürdürdü.



Advocaat yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son 19 sezonunda en kötü ikinci devre başlangıcını yaptı. Son olarak 1997-1998 sezonunun ikinci devresinin ilk 5 maçında 6 puan elde eden Fenerbahçe, bu sezon da aynı periyotta 6 puan alabildi.



Teknik direktörü Otto Baric'le 1997-1998'de kötü bir ikinci yarı performansı sergileyen ve sezonu 71 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon ise zirvenin oldukça uzağında kaldı.



ADVOCAAT'IN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARI



Fenerbahçe tarihinin ikinci Hollandalı teknik adamı olan Advocaat, şu ana kadar sarı-lacivertli takıma kötü başlangıçlar yaşattı.



Advocaat'la Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ilk 3 maçını kazanamayarak 59 yıllık lig tarihinin en başarısız başlangıcına imza atmıştı. Hollandalı teknik adam son 19 sezonda da kötü bir istatistikle sarı-lacivertli taraftarları üzdü.



6 SEZON SONRA İLK



Fenerbahçe, 6 sezon sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanamadı.



Ligdeki son 4 maçında Kayserispor'a yenilip Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler, bu periyotta 9 puan yitirdi. Fenerbahçe, en son 2009-2010 sezonunda 20 ila 23. haftalar arasına galip gelememişti. Buna rağmen sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını son haftaya kadar sürdürmüş ve sezonu Bursaspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı.



BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ YARAMADI



Fenerbahçe, Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgisini yaşattıktan sonra galibiyete hasret kaldı.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini 1-0 yenerek eleyen ve Beşiktaş'a stadındaki ilk yenilgisini tattıran sarı-lacivertliler, daha sonra 5 resmi maçta da galip gelemedi.



Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılıp şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Sarı-lacivertliler son 32 turunda Rus temsilcisi Krasnodar'a deplasmanda 2-1 yenilip, sahasında 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.