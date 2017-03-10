Fenerbahçe'den Alanya'da müthiş geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Aytemiz Alanyaspor maçını 3-2 kazandı.



Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 2. dakikada Junior Fernandes, 15. dakikada Vagner Love kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 32. dakikada Kenneth Omeruo kendi kalesine, 39. dakikada Fernandao ve 58. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti.



Fenerbahçe bu galibiyetle ligdeki puanını 44'e yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray'ın önüne geçti ve 3. sırada yer aldı. Alanyaspor ise düşme hattının bir sıra üstünde 15. sırada 25 puanda kaldı.