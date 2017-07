Fenerbahçe'den Ekpe Udoh'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, NBA takımlarından Utah Jazz ile anlaşan Udoh için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, NBA takımlarından Utah Jazz ile anlaşan ABD'li basketbolcu Ekpe Udoh için teşekkür mesajı yayımladı.,



Kulübün internet sitesinde "Teşekkürler Ekpe Udoh" başlığıyla yer alan açıklamada, 2015'te Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda birer Avrupa Ligi, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupaları ile 2 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Udoh'un sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak, Utah Jazz takımıyla anlaşmaya vardığı vurgulandı.



Sarı-lacivertli formayı giydiği her an basketbol stili, takıma sunduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve saha dışında gösterdiği örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh'un kulübün tarihine de adını altın harflerle yazdırdığı belirtilerek, "Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'ye vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Ekpe Udoh’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.