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23 Haziran 2017 17:55 | Son Güncelleme: 23 Haziran 2017 17:57

Fenerbahçe'den çifte transfer

Fenerbahçe, Sloukas ve Barış Hersek ile anlaştı.

Fenerbahçe'den çifte transfer

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile yeni sözleşme için prensipte anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Barış HersekFenerbahçe basketbol takımı


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