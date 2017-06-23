Fenerbahçe'den çifte transfer

Fenerbahçe, Sloukas ve Barış Hersek ile anlaştı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile yeni sözleşme için prensipte anlaşma sağladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır." denildi.



Açıklamada ayrıca, "Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.