Boluspor, Ertuğrul Taşkıran ile anlaştı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki kalecisinin transferi konusunda TFF 1. Lig ekibiyle her konuda anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul'un Boluspor'a transfer olduğu belirtildi.



Ertuğrul Taşkıran, 2010-2011'den bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımdan, çeşitli dönemlerde kiralık olarak başka ekiplere gitmişti. Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig'de 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise 2 maçta forma giymişti.