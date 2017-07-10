Fenerbahçe eski Bursasporlulardan verim alamadı

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor ile oldukça iyi bir grafik sergileyen Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Volkan Şen ve Jose Fernandao aynı başarıyı Fenerbahçe'de gösteremedi.

Yeni sezon öncesi şu ana kadar kadrosuna 3 oyuncu takviyesi gerçekleştiren Fenerbahçe, bu transferleri 2015-2016 sezonu başında Bursaspor'dan renklerine bağladığı Ozan Tufan, Şener Özbayraklı ve Volkan Şen'in bölgesine yaptı. 2014-2015'te yeşil-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Fernandao'nun görev aldığı merkez forvete arayışlar ise sürüyor.



Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonu öncesi ilk transferini Ozan Tufan'ın oynadığı merkez orta saha bölgesine devre arasında Trabzonspor'dan transfer etmek istediği Mehmet Ekici'yi alarak yaptı.



Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından Volkan Şen'in oynadığı sol kanada Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'yı getirerek ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Şener Özbayraklı'nın forma giydiği sağ kanada Nabil Dirar'ı transfer etti.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında eksik bölgelere oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda merkez forvete transfer yapmak istiyor.



Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Bursaspor'dan gelen tüm futbolcuların oynadığı bölgelere takviye yapmış olacak.



BEKLENTİLER KARŞILANAMADI



Bursaspor'dan kadroya katılan Ozan Tufan, Şener Özbayraklı ve Volkan Şen'in yanı sıra 2014-2015'te yeşil-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fernandao, sarı-lacivertli formayla geride kalan 2 sezonda beklentileri karşılayamadı.



Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor ile oldukça iyi bir grafik sergileyen bu 4 futbolcu, aynı başarıyı Fenerbahçe'de gösteremedi.



VOLKAN ŞEN'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ



Sarı-lacivertli ekip, taraftarların özellikle geçen sezon büyük tepki gösterdiği Volkan Şen ile yollarını ayırdı.



Fenerbahçe formasını giydiği 2 sezonda hücumda oldukça etkisiz kalan Volkan, sarı-lacivertlilere transfer olmadan önce Bursaspor'daki son sezonunda, Süper Lig'de 30, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere 41 karşılaşmada görev yaptı.



OZAN TUFAN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.



Bursaspor'da gösterdiği performansın ardından sarı-lacivertli taraftarların büyük beklentisiyle takıma kazandırılan Ozan, Fenerbahçe'ye gelmeden önce yeşil-beyazlı formayla mücadele ettiği son sezonda ligde 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere takımının yaptığı 49 resmi maçın 46'sında süre aldı ve ligde 3 gol attı.



FERNANDAO, KRALLIKTAN ÇOK UZAK



Bursaspor'da kiralık olarak forma giydiği 2014-2015'te performansıyla dikkati çeken ve söz konusu sezonda Süper Lig'de gol kralı olan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, Fenerbahçe'de bu performansın çok uzağında kaldı.



Fernandao, 2014-2015'te 32'si lig, 11'i Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 44 karşılaşmada forma giymişti.



Söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı santrfor, ligde kaydettiği 22 golle "krallık" tacını takmıştı.



ŞENER, YETERSİZ KALDI



Bursaspor'da gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın yolunu tutan Şener Özbayraklı, sarı-lacivertli ekipte beklenen çıkışı yapamadı.



Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül'ün yerine kadroya katılan Şener Özbayraklı, ilk 11'in değişmez ismi olma başarısını gösteremedi.