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28 Temmuz 2017 19:57 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2017 20:00

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe, İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Kjaer’in yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Sarı-Lacivertliler, adı birçok kulüp ile anılan Danimarkalı yıldızının satışı konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

beIN Sports'un verdiği habere göre; Simon Kjaer, Sevilla'ya transfer oldu.

İspanyol ekibinin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, normalde Kjaer'den daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak Milan ve Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmesi; Kanarya'nın forvet transferinin aciliyet kazanması nedeniyle yönetimin pazarlıkları daha fazla uzatmadığı kaydedildi.

Simon Kjaer'in önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Etiketler: Simon Kjaerfenerbahçetransfer


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