Fenerbahçe'de en çok kartı Mehmet Topal gördü

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Mehmet Topal, Süper Lig'de sezonu 9 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlayarak takımın en çok kart gören futbolcusu oldu.

Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu toplam 87 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamlarken, takımın en çok kart gören futbolcusu Mehmet Topal oldu.



Ligde 29 maçta 2 bin 516 dakika süre alan Mehmet, sezonu 9 sarı ve 1 kırmızı kart görerek tamamladı.



Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal'dan sonra en çok kart gören isim Skrtel oldu. Slovakyalı futbolcunun, 8 sarı kartın yanı sıra 1 kırmızı kartı bulunuyor.



Skrtel'in ardından gelen Alper Potuk 8 ve Hasan Ali Kaldırım ile Lens yedişer sarı, De Souza 6 sarı ve 1 kırmızı, Volkan Demirel ise 5 sarı kartla dikkati çekiyor.



4 KIRMIZI KART



Fenerbahçeli futbolcular, 2016-2017 sezonunu 4 kırmızı kart görerek tamamladı.



Sarı-lacivertlilerin savunma hattının temelini oluşturan 4 futbolcusu Mehmet Topal, Kjaer, Skrtel ve De Souza birer kırmızı kart gördü.



Mehmet Topal, ligin ilk haftasında deplasmanda çıktıkları Medipol Başakşehir mücadelesinde ihraç edilirken, Kjaer ikinci haftadaki Kayserispor maçında oyundan atılmıştı.



De Souza ve Skrtel ise ligin 30. haftasında deplasmandaki Beşiktaş derbisinin son dakikalarında, çift sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.



KJAER'İN 3 SARI VE 1 KIRMIZI KARTI VAR



Sarı-lacivertli takımda savunma oyuncularından Kjaer sezonu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamladı.



Fenerbahçe'de sezonu Van Persie 4, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Ozan Tufan, Volkan Şen, Salih Uçan, Stoch ve Emenike üçer, Neustaedter, Fernandao ve Sow ikişer, Şener Özbayraklı, Chahechouhe ve Karavaiev birer kartla tamamladı.