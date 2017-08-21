Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'la oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 ila 400 lira arasında satışa sunulan biletlerinin genel satışına yarın başlanacağı belirtildi.



Bilet satışlarının sadece "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.



Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:



Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira



Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira



Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira



Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira



Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira



Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira



Fenerium Alt (E Blok): 300 lira



1907 Tribünü: 400 lira