Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına deplasmanda 1-0 yenildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına konuk oldu.



4. dakikada Krasnodar, gelişen ilk ciddi atağında golü buldu. Savunmadan ileri çıkan Martynovich'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Wanderson'un ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Claesson kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Volkan Demirel'in solunda filelerle buluştu: 1-0



38. dakikada Ramirez'in soldan ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa Podberezkin, bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı yatarak çizgi üzerinde kontrol etti.



45. dakikada Gazinski'nin pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde buluşan Smolov'un dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



76. dakikada Claesson'un pasıyla soldan ceza alanına giren Pereyra'nın vuruşunda top, kalesini zamanında terk eden Volkan Demirel'den döndü. Deneyimli file bekçisi, ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.



79. dakikada Pereyra'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Smolov'un dukunduğu top, yan direğe çarparak, auta gitti.



89. dakikada De Souza'nın uzun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Alper Potuk, Ramirez'den sıyrıldıktan sonra orta şut karışımı vuruşu yaptı. Kaleci Kritsyuk, altıpasa gelen topu, tokatladı. Pozisyonun devamında hakem Kruzliak, Krasnodar lehine faul atışı verdi.



Mücadele, Krasnodar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.