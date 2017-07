Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mehmet Ekici, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her sene olduğu gibi şampiyonluğa oynamak istiyoruz." dedi.

Mehmet Ekici, kulüp dergisinin ağustos ayı sayısında yer alan röportajında, Fenerbahçe'deki hedeflerinin yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman hakkında açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'de iyi işlere imza atmak istediğini vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her sene olduğu gibi şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim için çok önemli. Hedefimiz, kupalar kaldırmak. İnşallah tüm bu hedefleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Her futbolcunun oynamak istediği takımı seçme özgürlüğünün olduğunu belirten Mehmet Ekici, şunları kaydetti:



"Bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. O dönemde Fenerbahçe'ye bir söz verdim, o sözümün de arkasından gittim. Ayrıca ilk etapta Trabzonspor, beni buraya yönlendirdi. Bunu da başkanımız Aziz Yıldırım birkaç kez dile getirdi. Sözümü verdikten sonra benim için olay bitmişti. Bu süreçte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha görüp, anlama şansım oldu."



Teknik direktör Aykut Kocaman ile çalışmanın önemli bir şans olduğunu aktaran sarı-lacivertli oyuncu, "Bizler bu şansı iyi değerlendirmek zorundayız. İnşallah bizim adımıza güzel sezonlar olur. Hocamız yıllarca 11 numarayı en iyi şekilde temsil etti, inşallah ben de uzun yıllar en iyi şekilde taşırım. Benim önceliğim, burada kalıcı olmak. İyi sezonlar geçirmek istiyorum. Umarım bu formayı uzun yıllar terletirim. Maç oynamaya başladıkça ve iyi bir performans sergiledikçe hedeflerimden biri de tabii ki milli takıma dönmek." şeklinde görüşlerini aktardı.



Mehmet Ekici, 6 ay sahalardan uzak kaldığı için futbolu çok özlediğini kaydederek, "6 ay futboldan ayrı kalınca, ister istemez futbolu özlüyorsunuz. Futbola aç biriyim ve iyi işlere imza atmak için buradayım. Bizim yapmamız gereken tek şey, çok çalışmak ve hazır olmak." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'nin sadece futbolda değil, diğer branşlarda da faaliyet göstermesinin büyük başarı olduğunu anlatan Mehmet Ekici, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyada bunun örneği de oldukça az. Başkanımızı ve yönetim kurulumuzu tebrik etmek istiyorum. Birçok ilke ve yeniliğe imza atan, büyük bir kulübüz. Her zaman başarıyı hedefleyen bir yönetimimiz var. Kulübümüz adına her zaman en iyisi yapılıyor."