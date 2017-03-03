Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 yenerek tur için büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 yendi.



Karşılaşmanın 45+1. dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı Lens hızlı kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği topa altıpasın önünde Fernandao ayak koydu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1



Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserisporlu oyuncular ve teknik direktör Sergen Yalçın, uzun süre hakeme itiraz etti.



Maçın ilk yarısı, konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından kaptığı topla Kayserispor yarı alanına geçen Fernandao, pasını takım arkadaşı Mehmet Topal'a aktardı. Bu oyuncunun sol kanattan ceza alanına yerden ortasında Fernandao, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2



76. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. De Souza'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Şener Özbayraklı, sağ köşeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kademeye giren Erkan Kaş, altıpas üzerinde ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.



83. dakikada Mehmet Topal'la girdiği mücadelede yerde kalan Deniz Türüç, maça devam edemedi. Kayserispor üç oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakanın kalan süresini 10 kişi oynamak zorunda kaldı.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla nisan ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.