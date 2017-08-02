Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında yarın İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.



Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.



Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek.



VAN PERSİE BELİRSİZ, MEHMET EKİCİ YOK



Fenerbahçe'de dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.



İsviçre'de hazırlık kampında sol dizinden sakatlanan Van Persie, ilk Sturm Graz maçında forma giyememişti. Son antrenmandan sonra durumu netleşecek Van Persie'nin rövanşta da forma giymesi zor görünüyor.



Sarı-lacivertli takımda Mehmet Ekici, Sturm Graz maçında oynayamayacak. Antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet, bu maçta takımını yalnız bırakacak. Mehmet, ilk maçta yedek kulübesinde oturmuş ancak forma şansı bulamamıştı.



KOCAMAN 11'İ BOZMAYACAK



Aykut Kocaman'ın ilk maçtaki kadroyu bozmadan takımını sahaya sürmesi bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısında muhtemel 11'i şöyle:



Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse.



STURM GRAZ LİGİNE İYİ BAŞLADI



Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.



İlk iki maçını kazanan tek takım olarak ligde liderlik koltuğunda bulunan Sturm Graz, geçtiğimiz hafta sonu Austria Wien'i deplasmanda 3-2 yendi.