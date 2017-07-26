Fenerbahçe Sturm Graz maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la ki yarın oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı



Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı.



İdmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertlilerin, taktik çalışma yaptığı öğrenildi.



Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu da antrenmanı izledi.