Fenerbahçe Rusya yolcusu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından çift kale maçla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.