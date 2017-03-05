Fenerbahçe son dakikada kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 90+1. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle yenen sarı-lacivertliler, 4 hafta sonra galip geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor'u son dakikada bulduğu golle yenerek galibiyet hasretini dindirdi.



Ülker Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona eren maçta, 90+1. dakikada Lens'in köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde topu filelere yollayan Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.



Sarı-lacivertliler böylece Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Son 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe, ligde 41 gün sonra galip geldi.



Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın önüne geçerek 3. sıraya yükseldi.



MEHMET TOPAL'IN EN GOLCÜ SEZONU



Sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan Mehmet Topal, Süper Lig'deki en skorer sezonunu yaşıyor.



Bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükselten Mehmet, 9. sezonunu geçirdiği ligde ilk defa bir sezonda bu rakama ulaştı.



Mehmet daha önce 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe formasıyla ligde 3 gol atarak kariyerinin en golcü dönemini geçirmişti.



GOLE İTİRAZ, MAÇ SONU KIRMIZI KART



Osmanlısporlu futbolcular Mehmet Topal'ın golünde hakem Alper Ulusoy'a yoğun itirazda bulundu.



Mehmet'in golden önce topu elle kontrol ettiğini savunan başkent temsilcisinin futbolcularının itirazı sonucu değiştirmedi.



Maçtan sonra da itirazlar devam etti. Mücadelede sarı kart gören Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, hakeme tepkisini bitiş düdüğünden sonra da sürdürdü. Bunun üzerine maç sonu ikinci sarı kartını gören Koray, kırmızı kartla cezalandırıldı.



YÖNETİME PROTESTOLAR DEVAM ETTİ



Fenerbahçeli taraftarların, sarı-lacivertli kulübün yönetimine tepkileri bu maçta da sürdü.



Son haftalarda yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Osmanlıspor maçında da yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunmaya 20. dakikada başladı.



Fenerbahçe'nin kazanmasına rağmen tribünler maç sonunda "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.



Öte yandan, karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Maraton alt tribününde yönetimi istifaya davet eden gruba, Migros kale arkasındaki taraftarlar tepki gösterdi. Bu iki grup arasında yaşanan gerginliğe güvenlik görevlileri müdahale etti.



DE SOUZA VE HASAN ALİ CEZALI



Fenerbahçeli futbolcular Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart cezalısı durumuna düştü.



Bu sezon 4. kez sarı kart gören De Souza ve Hasan Ali, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



KJAER SAKATLANDI



Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer sakatlandı.



Karşılaşmanın son bölümünde sağ arka adalesini tutan Kjaer, 73. dakikada yerini Moussa Sow'a bıraktı.



Kjaer'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe'de stopere Mehmet Topal geçti.