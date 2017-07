Fenerbahçe makine gibi işleyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, akıl ve bilgiyle hedeflerine yürüyeceklerini belirterek, sarı-lacivertli ekibin makine gibi işleyeceğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.



Kocaman, Fenerbahçe'nin farklı dinamikleri bulunan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "On sene antrenörlük yapsan ve Süper Lig'de 11. yılını yaşıyor olsan da Fenerbahçe çok zor bir yer. Burası, farklı dinamikleri olan bir kulüp. Dört sene önceki döneme göre öz güvenimiz daha fazla. Her gün öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimize göre daha yukarıdayız ama bu da her sorunu çözmeye yetmeyecek. Biz bu kez bambaşka sorunlarla karşılaşacağız. Yeni sorunları tanıyıp, yeni çözümler üreterek bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.



Geçen sezonu ligde 3. bitiren Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Çok iyi bir takım oyunu ortaya konulmuş. Potansiyel var, bunu ortaya çıkarmamız lazım." dedi.



Ellerinde sihirli değnek olmadığını vurgulayan Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:



"Akıl ve bilgiyle hedefe yürüyeceğiz. Hataları görüp düzelteceğiz. Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken takım haline geleceğiz. Bir makine gibi olacak. İşler iyi giderse orta ve uzun vadede takımın yaş ortalaması da düşürülür, mukaveleler daha orta ve uzun vadeli olur. Genç oyuncularımızdan üst seviyeye ulaşabilecekler var. Onlar, nereye evrilecekler hep birlikte göreceğiz ama temkinli olmalıyız. Yiğithan için olumlu raporlar aldık, şimdilik tedavisi devam ediyor, onun ana kadroda olacağını düşünüyorum."



"TRANSFER ZOR BİR İŞ"



Aykut Kocaman, transfer yapmak için futbolcu satmaya ihtiyaçları olduğunu bildirdi.



Öncelikli hedeflerinin mevcut futbolcuların performansını yükseltmek olduğunu dile getiren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:



"Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp UEFA'nın mali fair play baskısı altında. Dolayısıyla oyuncu almak durumu ancak oyuncu satarak olabilir. Bu da var olan gerçekler. Biz bu gerçeklerimizle yüzleşip çözüm yolları üretmek zorundayız. Kadrodaki oyuncuların kapasitesini, öz güveni artırmak, onları her anlamda daha yukarı çekmek öncelikli hedefimiz olacak gibi gözüküyor. Oyuncu transferi için oyuncu satmaya ihtiyacımız var. Transfer zaten zor bir iş. Bunun üstüne şu anda mali kriterler açısından da kulüpler olarak zor bir durumun içinde bulunmaktayız."



"BÖYLE GİDERSE HERKES ÇAKILACAK"



Türk futbolunun kötü bir yere doğru gittiğini ileri süren Aykut Kocaman, "Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz, böyle giderse herkes çakılacak, payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz. Şu anda idare ediyoruz ama bu üretmeye yönelik değil tam tersi tüketimi artırıyor." şeklinde konuştu.