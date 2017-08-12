Fenerbahçe lige kayıpla başladı

Süper Lig 2017-2018 açılış haftasında Göztepe ile Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya geldi. Tam 4 golün olduğu maç 2-2 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya geldi.



Mücadele ilk 10 dakikasında 2 gol oldu. Konuk ekip Fenerbahçe organize bir atak sonucunda Alper Potuk'la 5. dakikada öne geçti.



Göztepe ise bu gole 3 dakika sonra Castro'yla cevap verdi. Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Volkan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.



Taraflar ilerleyen dakikalarda hızlı ataklar ve kanat organizasyonlarıya pozisyon buldu ancak gol atamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.



KAZANAN ÇIKMADI



İki takım da ikinci yarıya istekli başladı. Fenerbahçe Mehmet Topal'la gole yaklaştı ancak top direğe takıldı.



Göztepe ise 57. dakikada Scarione'nin düzgün vuruşuyla golü buldu ve 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe baskısını iyice artırdı.



Sarı-lacivertli takım Valbuena'nın ortasında Skrtel'in kafa vuruşuyla 64. dakikada beraberliği yakaladı.



Kalan dakikalarda iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca mücadelede 2-2 beraberlikle sona erdi.