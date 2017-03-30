Fenerbahçe, lidere konuk oluyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk 4 mücadelesi veren sarı-lacivertliler, yarın İspanya'da Real Madrid ile karşılaşacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturan İspanya'nın Real Madrid takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.



Real Madrid ile Fenerbahçe arasında başkent Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak.



Normal sezonda son iki haftaya girilirken play-off'u garantileyen ancak saha ve seyirci avantajı için 4'üncülük mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.



Ligde 17 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, kalan iki maçta Real Madrid'i deplasmanda, Rus temsilcisi Unics Kazan'ı ise sahasında yenmesi durumunda normal sezonu 4. sırada tamamlayacak.



Son iki maçta Maccabi FOX ve Anadolu Efes'e yenilerek avantajını kaybeden Fenerbahçe, kötü gidişatı zorlu İspanya deplasmanında durdurmak istiyor.



Normal sezonda 21 galibiyeti bulunan Real Madrid ise CSKA Moskova'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid, Fenerbahçe'yi yener, CSKA Moskova da Yunanistan'da Panathinaikos'a kaybederse İspanyol temsilcisi 30 maçlık normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.



Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İtalyan forvet Luigi Datome, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın durumu ise maç saati belli olacak.