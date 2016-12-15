Fenerbahçe kupada yine kazanamadı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, kupadaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmişti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.



9. dakikada Stoch'un sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Savaş Polat'ın altıpas içinde kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Savunma direkten dönen topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



13. dakikada Ozan Tufan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta, top üst direğe çarparak auta çıktı.



36. dakikada Ercan Çapar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Mehmet Sıddık İstemi, kaleci Fabiano ile karşı karşıya kaldı. Mehmet Sıddık'ın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Fabiano topu ayaklarıyla kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.



44. dakikada Kamil İçer'in ceza sahasında Salih Uçan'ı düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. 45. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



60. dakikada Oğuz Çetinkaya'nın soldan ortasında, kale sahasının önünde Şehmus Özer'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



66. dakikada Amed Sportif Faaliyetler beraberlik golünü buldu. Oğuz Çetinkaya'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu diziyle önüne alan Şehmus Özer, kale sahasının hemen önünden yaptığı vuruşla kaleci Fabiano'nun bacaklarının arasından topu filelerle buluşturdu: 1-1.



90+1. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA