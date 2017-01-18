Fenerbahçe kupada da takıldı

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 5’inci hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadyumunda, karşı karşıya geldi. Karşılaşma her iki takımında bulduğu 2 golle 2-2 berabere sonuçlandı.



Goller 24. dakikada Karavaev, 29'da Serdar Gürler(p), 43. dakikada Caner Koca ve 83'te Vedat Muriqi'den geldi. Ayrıca Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Gençlerbirliği liderliği garantilemiş oldu. Fenerbahçe ise 2. olarak gruptan çıkmayı garantiledi.