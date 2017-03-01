Fenerbahçe kupada avantaj peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak.



Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Simon Kjaer'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.