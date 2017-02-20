Fenerbahçe-Krasnodar maçına Polonyalı hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını Paweł Raczkowski yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat Çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Paweł Raczkowski yönetecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını, aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radosław Siejka olacak.