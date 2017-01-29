Fenerbahçe Kayseri'de dondu kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.

11. dakikada Kayserisporlu Varela'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



24. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında, arka direkte iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ahamada kontrol etti.



27. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.



32. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi karşıdan gören pozisyondan uzak mesafeden şutunda, kale alanında seken topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Umut, altıpasta boşta kalan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



Bu arada, futbolcularla gol sevincini yaşamak isteyen kale arkasındaki tribünde yer alan bazı taraftarlar, sahanın içine düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.



41. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda Salih Uçan'ın solda ayağından açtığı top, Kana Bıyık’ın müdahalesiyle ceza alanına yöneldi. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal’ın penaltı noktası civarında yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Maçın ikinci yarısında da 3 gol bulan Kayserispor, maçı 4-1 kazandı ve Fenerbahçe'yi puansız İstanbul'a gönderdi.