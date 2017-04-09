Fenerbahçe Kadıköy'de kazanmayı hatırladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip Fenerbahçe 3-1 kazandı.

7. dakikada Akhisar Belediyespor ilk pozisyonunu buldu. Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fenerbahçe ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bölgede Custodio müsait pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu kontrol etti.



9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren De Souza, Mustafa Yumlu'yu geçip sol çaprazdan şutunu attı, son anda savunmaya çarpan top kornere çıktı.



30. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Akhisar Belediyespor yarı sahasının sağ tarafından Lens'in kullandığı serbest vuruşta, Van Persie ceza sahası içinde kafayı vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.



39. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Miguel Lopes, ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda önünde seken topa sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.



44. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Akhisar Belediyesporlu Miguel Lopes'in ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada Kjaer'in hatalı pasında araya giren Cikalleshi, ceza sahası içinde kaleci Volkan Demirel'i geçmek isterken yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Vaz Te, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere göndererek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.



55. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boş pozisyonda Van Persie gelişine vurdu, direk dibinde iyi pozisyon alan kaleci Lukac topu kornere çeldi.



57. dakikada Skrtel'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chahechouhe, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Lukac'ın uçarak kurtardığı top boşta kaldı ancak savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



60. dakikada Chahechouhe'nun pasıyla Akhisar Belediyespor ceza yayı üzerinde topla buluşan Van Persie'nin şutunda top ceza sahasındaki De Souza'ya çarptı. Brezilyalı oyuncu önünde bulduğu topu plase bir vuruşla köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.



67. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal altıpasa yakın bir noktadan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.



71. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topu Cikalleshi kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Cikalleshi'nin, ilk rakibini geçtikten sonra ayağından açılan topa Muğdat Çelik vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



78. dakikada Van der Wiel'in hatasında ceza sahasında topu kapan Muğdat Çelik, altıpas üzerindeki Soner Aydoğdu'ya pasını attı. Soner'in yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.



90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakibinden kaptığı topla Akhisar Belediyespor ceza sahasına giren Lens'in, sağ çaprazda yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti: 3-1.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Ülker



Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe, Van Persie



Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş (Dk. 46 Cikalleshi), Custodio (Dk. 87 Larsson), Ömer Bayram, Özer Hurmacı (Dk. 68 Muğdat Çelik), Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Vaz Te



Goller: Dk. 44 Miguel Lopes (Kendi kalesine), Dk. 60 De Souza, Dk. 90+3 Lens (Fenerbahçe), Dk. 50 Vaz Te (Penaltıdan) (Akhisar Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Van Persie, Dk. 49 Volkan Demirel, Dk. 69 Lens (Fenerbahçe), Dk. 80 Miguel Lopes (Akhisar Belediyespor)