Fenerbahçe Kadıköy'de de tatsız tuzsuz

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası önünde De Souza'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun sol ayakla bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Volkan Şen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



34. dakikada Veigneau'nun savunma arkasına pasıyla sol kanatta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak taca çıktı.



42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eduok'un rakiplerinden sıyrılarak attığı şutta top üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



57. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında orta sahada Abdullah Durak'tan aldığı pasla ceza sahasına kadar topla ilerleyen Koita'nın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



60. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



62. dakikada Adem Büyük'ün savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Volkan Demirel ve Skrtel'in anlaşamadığı pozisyonda topa Castro hamle yaptı. Castro kaleci Volkan'dan sıyrılırken savunmada kademeye gelen Skrtel, müdahalesiyle tehlikeyi önledi.



72. dakikada Ozan Tufan'ın defans arkasına uzun pasında savunmada Titi'nin karşıladığı top ceza sahası dışında Fernandao'nun önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun sol ayakla şutunda top yandan dışarı çıktı.



76. dakikada Mehmet Topal topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında bulunan Fernandao'nun gelişine yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



84. dakikada Stoch'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernandao'nun kayarak yaptığı vuruşta, araya giren Veysel Sarı topu kornere gönderdi.



90+1. dakikada sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ortasında savunmada Veysel Sarı'nın uzaklaştıramadığı top, Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Stat: Ülker



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan (Dk. 75 Salih Uçan), Stoch, Volkan Şen (Dk. 85 Hasan Ali Kaldırım), Sow (Dk. 46 Fernandao)



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro (Dk. 89 Guanca), Eduok (Dk. 68 Tunay Torun), Adem Büyük (Dk. 75 Turgut Doğan Şahin), Koita



Sarı kartlar: Dk. 19 Stoch, Dk. 82 Volkan Şen (Fenerbahçe), Dk. 52 Popov (Kasımpaşa)