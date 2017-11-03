Fenerbahçe ile Osmanlıspor 17. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.



Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.



Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Başkentte Osmanlıspor'un 8 golüne, Fenerbahçe 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 golle yanıt verdi.



