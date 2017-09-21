Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de 54. randevuda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiyle Kadıköy'de 54. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında tek farkla üstünlüğü bulunuyor.



İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 53 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe 19, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Kadıköy'de Fenerbahçe 71, Beşiktaş 69 kez gol sevinci yaşadı.



LİG MAÇLARI



İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.



Taraflar Ülker Stadı'nda 36 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 14, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe evinde 48 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 43 kez fileleri havalandırdı.



İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 0-0 sona erdi.



FENERBAHÇE, EVİNDEKİ SON 14 DERBİYİ YİTİRMEDİ



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 14 randevuyu yitirmedi.



Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 14 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde 8 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.



BEŞİKTAŞ'TAN "FARKLI" GALİBİYETLER



Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.



Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.



Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini 3 kez 3-0 yenmeyi başardı.