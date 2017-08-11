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11 Ağustos 2017 15:42 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 15:45

Fenerbahçe, Giuliano'yu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Giuliano'yu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır." denildi.

Brezilyalı 27 yaşındaki futbolcunun, akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Etiketler: transfergiulianokapaçıklamafenerbahçe


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