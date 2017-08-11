Fenerbahçe, Giuliano'yu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır." denildi.



Brezilyalı 27 yaşındaki futbolcunun, akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.