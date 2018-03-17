Fenerbahçe Galatasaray maçı özeti

Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 lık eşitlikle sonuçlandı. İşte kısaca Fenerbahçe Galatasaray maç özeti.

Fenerbahçe Galatasaray Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde nefesleri kesen mücadele yaşandı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maç özeti...



Hafta boyunca merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 sona erdi. Galatasaray ilk dakikalara durgun başlasada, Gomis ile ilk yarıda iki tehlikeli fırsattan yararlanamadı. Maçın ilk yarısında sağ kanadı oldukça etkili kullanan Fenerbahçe net fırsatlardan yararlanamadı. İlk yarıda Şener sağ kanattan Soldado’ya çok güzel bir pas verdi ancak Soldado müsait olduğu halde kötü bir şut çıkardı ve pozisyon olumsuz sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 80.dakikada Fernandao ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Maçın sonlarına doğru herk iki takımda net fırsatlar buldu. 88. dakikada serbest vuruş kazanan Galatasaray’da Maicon’un şutu direğin dış kısmına çarparak sahayı terk etti. Fenerbahçe’de Fernandao net bir gol pozisyonu kaçırırken Galatasaray’da ise Tolga Ciğerci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Fenerbahçe Galatasaray maç özetini Beinsports’un resmi internet adresinden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Fırsat Tepti





Her iki takımında net pozisyonlar bulduğu karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maç ile lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3’e indirmeyi planlıyordu. Ancak maçın 0-0 lık eşitlikle tamamlanması aradaki puan farkının korunmasına neden oldu. Öte yandan Fenerbahçe’ye Kadıköy’de yenilmeyerek aradaki puan farkını koruyan Galatasaray, yarın oynanacak Başakşehir Beşiktaş maçından gelecek sonuca göre şampiyonluk yolunda avantaj sahibi olacak.