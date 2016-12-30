Fenerbahçe futbolda kupaya hasret

Sarı-lacivertlilerin profesyonel takımı, 2015'i olduğu gibi 2016 yılını da kupasız tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015'i olduğu gibi 2016 yılına da kupasız tamamladı.



Son iki yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla yenen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, iki yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.



Son iki sezonda şampiyonluğu en büyük rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015'te yarı final ve 2016'da da finale veda etti. Sarı-lacivertliler, bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 takım arasına kadar ilerleyebildi.



61 MAÇTA 37 GALİBİYET



Fenerbahçe, 2016 yılında oynadığı 61 resmi maçta 37 galibiyet elde etti.



Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 37 galibiyetin yanı sıra 13 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Fenerbahçe, 33 lig, 14'er kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmalarında mücadele etti.



Süper Lig'de 2016 yılında 33 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik alan Fenerbahçe, ikişer kez Medipol Başakşehir ile Antalyaspor'a, birer defa da Bursaspor ve Atiker Konyaspor'a kaybetti.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında ise 2016 yılında 14 maç yaptı. Bu maçlarda 9 galibiyet alan Fenerbahçe, sahadan 2 beraberlik ve 3 de yenilgiyle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 14 maç oynayan sarı-lacivertliler, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



SON 10 YILIN EN FAZLA MAÇI 2016'DA



Fenerbahçe, 2016'da son 10 yıldaki en fazla maça çıktığı dönemini yaşadı.



Son 10 yılda 7 kez 50'nin üzerinde maç yapan sarı-lacivertliler, bu yıl 61 resmi müsabaka oynadı. Fenerbahçe, 2013 ve 2015 yıllarında 56'şar resmi maça çıkmıştı.



Fenerbahçe, maç sayısının artmasıyla galibiyet rakamını da artırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 yıl içinde en fazla galibiyet aldığı yılı 2016'da yaşadı. Fenerbahçe, yılı 37 galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler geçen yıl 36 galibiyet almıştı.