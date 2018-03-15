Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova’yı konuk edecek

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova’yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova’yı ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45’te başlayacak.



Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

Kaynak: AA