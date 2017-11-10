Fenerbahçe derbisinde doğru bir şey yapmadım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe derbisinde hakeme tepki göstererek söylediği sözden dolayı üzgün oldunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi'ne (Brand&Sport Summit) katıldı.



Oturuma, "Avrupa'nın yeni tarih yazanı Şenol Güneş" sloganıyla çağrılan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisindeki tepkisini anlatarak, şunları kaydetti:



"Ne iş yaparsanız yapın sürekli gündemde kalmak kolay bir iş değil. Bazen emeklilik lafını kullanıyorum ama şu an öyle bir düşüncem yok. Zaman zaman hatalarım var, doğrudur. Fenerbahçe maçında olan şeyi net olarak söylerim ama münasip bir şekilde dile getirmek lazım. Basit bir faulde hakemin niyetini okuyup yanlış yapıp sinirlendim. Artistlik yapılan bir hareket üzerine ne söylediğimi fark etmedim. Dediğim şeyi hatırlamıyorum. Sonra izleyince üzüldüm. Çok etkisi oldu bende. Kendime ceza veriyorum. Fenerbahçe derbisinde doğru bir şey yapmadım. Kötü bir sözdü. Çok da ceza almamı isteyenler oldu. 3-4 maç ceza almamı ve takımın kaybetmesini istediler. Bir maç ceza aldım ama takım zaten üst üste kaybetti. Ben de bu hareketimden rahatsız oldum. O duruma düştüğüm için üzgünüm."



"BEŞİKTAŞ'A İYİ Kİ GELMİŞİM"



Şenol Güneş, son iki sezon şampiyonluğa taşıdığı Beşiktaş'a geldiğinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.



Siyah-beyazlı taraftarın kendisini sahiplendiğini vurgulayan Güneş, "Beşiktaş'ın mütevazi yapısından, bazıları kızsa da efendi yapısından, halkın takımı olmasından dolayı buraya geldim. Şampiyon olmazsan başarısızsın algısı vardı, Allah'a şükürler olsun bunu yaptık. Camianın daha önce de düşünceleri vardı ama o zaman olmamıştı. Taraftarlar yapı olarak da benzerlik gösteriyoruz. Her şey iyi gidiyor. Biz taraftarın içindeyiz. Kimseyi arkanıza almanıza gerek yok, kendisi olan yeter. Beşiktaş'a iyi ki gelmişim, diyorum."



