Fenerbahçe Cagliari'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe, son hazırlık maçında İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Cagliari'yi 1-0 yendi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'yi 1-0 yendi.



36. dakikada Stoch'un kaleyi cepheden gören yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şutta top üstten auta gitti.



41. dakikada Van Persie'nin savunmadan kaptığı topla buluşan Salih, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Salih'in vuruşunda geriden gelen savunma oyuncusu Ceppitelli Luca, meşin yuvarlağın önüne yatarak kaleye gitmesine engelledi ve top kornere gitti.



42. dakikada sol kanatta ceza sahasına giren Stoch'un dar açıdan çektiği sert şutu kaleci Alessio kornere çeldi.



61. dakikada Fenerbahçe, Valbuena'nın golüyle öne geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta, Valbuena'nın çektiği şutta top Cigarini Luca'nın da kafasına çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



79. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan yaptığı ortayı kale sahası içinde kontrol eden Isla'nın müsait durumda çektiği şutta, top az farkla üstten auta gitti.



Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.