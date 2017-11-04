Fenerbahçe, Başkentten tek puanla döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.



7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan, topu ceza alanı içindeki Giuliano'ya aktardı. Bu futbolcu önündeki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.



25. dakikada Pinto'nun uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umar'ın yerden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.



26. dakikada Regattin'in uzaktan sert şutunda Volkan Demirel topu kontrol etti.



31. dakikada kendi çabasıyla ceza alanına girmeye çalışan Regattin'in şutunda top az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



55. dakikada soldan kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde uzak tarafta topla buluşan Neto meşin yuvarlağı ceza alanı dışındaki Dirar'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.



62. dakikada Janssen-Alper Potuk verkaçında top son olarak Alper'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.



63. dakikada Serdar Gürler kendi çabasıyla getirdiği topu ceza yayı üzerindeki Josue'ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



77. dakikada Janssen'in uzaktan attığı sert şutta kaleci Hakan Arıkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



85. dakikada sağ taraftan kullanılan faul atışında ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.



89. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatasıyla topu önünde bulan Sadeghian'ın kaleye gönderdiği topa Volkan Demirel yatarak eliyle müdahale etti. Volkan'dan dönen top, arka direkte kale önündeki Umar'ın ayağından filelere gitti: 1-1



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



