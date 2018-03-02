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02 Mart 2018 09:43 | Son Güncelleme: 02 Mart 2018 09:52

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımdan Galatasaray’a büyük jest

Galatasaray yöneticisi Adil Araboğlu, müze açılışı nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımdan Galatasaray’a büyük jest

Radyospor’a konuşan Araboğlu, “Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Muharrem Usta ve diğer başkanlar davet edildi.

Mesela Aziz bey başkanımıza çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz beyin mektubu gerçekten çok ince bir düşünce. Katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur” dedi.


Kaynak: fanatik

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