Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, 1-0'lık yenilginin rövanşında konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'la 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler Avrupa defterini kapattı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Skrtel'in pas hatası sonucu 7. dakikada Smolov'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarının sonlarına doğru baskıyı arttıran sarı-lacivertli temsilcimiz 41. dakika Josef de Souza'nın ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki baskıları gol getirmeyince karşılaşma 1-1 berabere bitti.