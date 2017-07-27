Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti.

Mercur Arena'da oynanan ve Norveçli hakem Ola Hobber Nilsen'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı ve tur için avantajı kaptı.



10. dakikada Hierlander'in attığı golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 35. dakikada Neustadter'in kafa golüyle 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamlamayı başardı.



Bu maçın rövanşı 3 Ağustos Perşembe akşamı Ülker Stadyumu'nda oynanacak.