Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışa çıkacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Rusya'daki maçı izlemeye gidecek taraftarların, Ülker Stadı Maraton Tribünü altında bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgileriyle bilet temin edebilecekleri bildirildi.



Fenerbahçe taraftarı için deplasman tribünü bilet fiyatının 7 avro olduğu kaydedildi.