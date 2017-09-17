Fenerbahçe Alanya'da 4 golle kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.

14. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Janssen, topukla Giuliano'ya pas verdi. Giuliano'nun şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.



16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ taraftan köşe vuruşu kazanan sarı-lacivertlilerde Valbuena, topu arka direğe ortaladı. De Souza'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlakla altıpas içinde buluşan Janssen, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1



34. dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Aytemiz Alanyaspor yarı alanında topla buluşan Valbuena, ceza sahasına yönelip şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



36. dakikada Fenerbahçe'nin kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kontrol etti.



42. dakikada ev sahibi ekip, skorda eşitliği sağladı. Bu dakikada Vagner Love'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1



45+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanattan Isla'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Valbuena, sağ çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2



Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan De Souza, şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kontrol etti.



58. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına giren Janssen, Tzavellas'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 60'ıncı dakikada penaltıyı gole çeviren Giuliano, farkı ikiye çıkardı: 1-3



72. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Janssen'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.



73. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Vagner Love ile verkaç yapan Efecan Karaca, ceza sahasında topla buluştu. Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



90+5. dakikada Fenerbahçe skoru 4-1'e taşıdı. Alper Potuk'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Valbuena, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 55 Welinton Silva), Tzavellas, Birol Parlak, Berkan Emir (Dk. 61 N'Sakala), Efecan Karaca, Taha Yalçıner, Mbilla (Dk. 66 Lungu), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Vagner Love



Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar (Dk. 32 Mehmet Ekici) (Dk. 78 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena, Janssen (Dk. 84 Soldado)



Goller: Dk. 16 Janssen, Dk. 45+2 ve 90+5 Valbuena, Dk. 60 Giuliano (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 42 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Neto, Dk. 45 De Souza, Dk. 79 Kameni (Fenerbahçe)