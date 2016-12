Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.



7. dakikada Gençlerbirliği, mücadelede gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan pasta kalesini terk eden Volkan Demirel'in uzaklaştıramadığı top, Aydın Karabulut'ta kaldı. Aydın, geriden gelen Rantie'ye pasını verirken, bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda, savunmadaki Kjaer meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



20. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Şener Özbayraklı'nın ortasında altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Alper Potuk bekletmeden topa vurdu. Savunmadaki Palitsevich tehlikeyi uzaklaştırdı.



39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Khalili'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Volkan Demirel'den döndü. Dönen topu alan Rantie'nin geri çıkardığı meşin yuvarlağa uygun durumdaki Serdar Gürler bekletmeden vurdu. Top, farklı şekilde auta gitti.



41. dakikada Fenerbahçe, mücadelede öne geçti. Sağdan Lens'in ortasında altıpasın gerisine gelen topa son anda dokunan Sow, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



49. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sow'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



50. dakikada Volkan Şen'in soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Lens'in kafayla vurduğu top, kaleci Hopf'ta kaldı.



Aynı dakika içinde gelişen Gençlerbirliği atağında, Aydın Karabulut'un soldan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Khalili'nin vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu son anda kurtardı. Pozisyonun devamında Hasan Ali Kaldırım, meşin yuvarlağı kornere attı.



51. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Ahmet Yılmaz Çalık'ın kafayla çevirdiği topa Serdar Gürler kale sahası gerisinde kafayla vurdu. Kaleci Volkan Demirel sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak son anda çeldi.



66. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin içe kat ederek yaptığı vuruşta uzak köşeye giden topa uzanan kaleci Volkan Demirel, son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



73. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla savunma arkasına sarkan Matei'nin ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çelerek, mutlak bir golü daha önledi.



74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Ahmet Yılmaz Çalık'ın kafayla vurduğu top kaleci Volkan Demirel'i geçerken, savunmada Kjaer kafayla meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kornere yolladı.



87. dakikada Fenerbahçe, mücadelede farkı 2'ye çıkardı. Ozan Tufan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Fernandao, hafif sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Brezilyalı golcü, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı İsveçli kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-0



90+1. dakikada sarı-lacivertliler, 3. golü buldu. De Souza'nın pasıyla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Lens, pasını geriden gelen Sow'a aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0



90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.



Fenerbahçe, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA