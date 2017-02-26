Fenerbahçe 1 - 1 eriyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasındaki maç, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

7. dakikada sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Lens'in ceza alanına ortasında Neustaedter'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.



11. dakikada Gaziantepspor, öne geçti. Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Ghilas, ceza sahası sağ çaprazında topu Skrtel'den kurtardıktan sonra sert vurdu. Kaleci Fabiano'dan seken topu altıpasın sağ çaprazında önünde bulan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



23. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Volkan Şen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza alanına ortasını yaptı. Arka bölümdeki Lens, bekletmeden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1



41. dakikada soldan Lens'in yerden pasında, ön direkte Sow topa ayak koydu. Gaziantepspor savunması kaleye yönelen topa müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.



52. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Sow topu içeriye çevirdi. Gaziantepspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



68. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Marcinho'nun sert vuruşunda, kaleci Fabiano son anda topu kornere çeldi.



81. dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İsmail Köybaşı şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta gitti.



84. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Lens, ceza alanına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Skrtel'in topun gelişine sağ ayağıyla vuruşunda, kaleci Victor'dan seken topu defans kornere attı.



84. dakikada ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Chahechouhe'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90. dakikada Lens'in ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernandao, kaleciden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kademeye giren Musa Nizam, kale çizgisi üzerinden topu uzaklaştırdı.



90+5. dakikada Gaziantepspor, önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, sağ kanatta topla hareketlenen Ghilas, ceza alanına yerden ortasını yaptı. Arka direkte Kangwa, uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.



Stat: Gaziantep Arena



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen



Gaziantepspor: Victor, Reis, Barış Yardımcı, Elyasa Süme, Pedroso (Dk. 46 Musa Nizam), Fatau, Ben-Hatira, Marcinho (Dk. 83 Kangwa), Kislyak, Sefa Yılmaz (Dk. 61 Orkan Çınar), Ghilas



Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Neustaedter, İsmail Köybaşı, Alper Potuk (Dk. 76 De Souza), Volkan Şen (Dk. 72 Chahechouhe), Ozan Tufan, Mehmet Topal, Lens, Sow (Dk. 72 Fernandao)



Goller: Dk. 11 Sefa Yılmaz (Gaziantepspor), Dk. 23 Lens (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 17 Pedroso, Dk. 45 Kislyak, Dk. 63 Fatau, Dk. 88 Ghilas, Dk. 90+3 Elyasa Süme (Gaziantepspor), Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 88 De Souza (Fenerbahçe)