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12 Ağustos 2017 20:15 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2017 20:18

Galatasaray Feghouli'ye kavuşuyor

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Galatasaray Feghouli'ye kavuşuyor

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Etiketler: galatasaray


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