ABD bankaları Fed'in 'stres testi'ni geçti

Fed, stres testine tabi tuttuğu 34 bankanın ağır durgunluk şartlarında kredi vermeye yetecek asgari sermaye oranlarını karşıladığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), "stres testi"ne tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının ağır bir ekonomik durgunluk halinde kredi vermeye devam edebilecek sermaye kriterlerine sahip olduğunu açıkladı.



Fed'in yazılı açıklamasında, finansal sistemin sağlamlığını ölçmek amacıyla bu kuruluş tarafından 2010'dan bu yana her yıl yapılan değerlendirmenin ilk aşamasına ilişkin sonuçlar duyuruldu.



Buna göre, Kapsamlı Sermaye Analizleri ve Değerlendirmesi (CCAR) çerçevesinde stres testine tabi tutulan 34 bankanın tamamı "ağır durgunluk şartları"nda kredi vermeye yetecek asgari sermaye oranlarını karşıladı.



Fed'in 2007-2009 yıllarında yaşanan krizden yola çıkarak belirlediği kuramsal ağır durgunluk şartları, işsizlik oranının yüzde 10'a ulaştığı, piyasaların büyük dalgalanma yaşadığı, konut fiyatlarının yüzde 25 ve borsanın yüzde 60 değer kaybettiği bir senaryoyu öngörüyor. Böyle bir durgunluk halinde ülkedeki en büyük 34 bankanın toplam kaybının 383 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.



Söz konusu bankalar, CCAR'ın ilk ayağını geçerek bu kayıplara karşı daha hazırlıklı olduklarını gösterdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, "Bu yılki sonuçlar büyük bankalarımızın ağır bir resesyonda dahi iyi sermayelendirilmiş kalacağını gösteriyor. Bu onlara ekonomik durgunluk dönemi boyunca kredi vererek iş yerlerini ve hanehalklarını destekleme imkanı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Fed'in yıllık değerlendirmesinin ikinci aşamasının sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.