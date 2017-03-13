Bostic, Fed'in ilk siyahi kökenli bölgesel başkanı oldu

ABD Merkez Bankasının Atlanta Şubesi, ekonomist Raphael Bostic'i Başkan seçti. Bostic, Fed'in ilk siyahi kökenli bölgesel başkanı oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Atlanta Şubesi, Ekonomist Raphael Bostic'i Başkan seçti. Barack Obama döneminde müsteşar olarak görev yapan 50 yaşındaki Bostic, Fed'in ilk siyahi kökenli bölgesel başkanı oldu.



Atlanta Fed'den yapılan açıklamaya göre, şubenin Yönetim Kurulu, Güney California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Raphael Bostic'i Başkan seçti.



Ekonomi doktorasını Stanford Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1995 - 2001 yıllarında Fed'de çalışan Bostic, yeni göreviyle bankanın ilk siyahi kökenli bölgesel başkanı oldu.



Bostic'in Atalanta Fed Başkanı seçilmesi, Fed'in üst düzey yöneticilerinin çoğunun beyaz Amerikalılardan oluşmasını eleştiren sivil toplum örgütlerinden olumlu tepkiler aldı. 50 yaşındaki Bostic, şubat ayında emekliye ayrılan Dennis Lockhart'tan devralacağı görevine resmi olarak 5 Haziran 2017'de başlayacak.