Federer'den hayranlarına müjdeli haber

İsviçreli tenisçi Federer, doğduğu kent Basel'de düzenlenen turnuvaya 2019 yılına kadar katılacak.

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer, en az 3 sezon daha kortlarda mücadele etmeye devam edecek.



İsviçre Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Federer ile doğduğu kent Basel'de düzenlenen turnuvaya 2019 yılına kadar katılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Kariyerinde daha önce 7 kez kazandığı "Basel Indoors" tenis turnuvasında mücadele etmekten mutlu olacağını belirten Federer ise "Basel'e katılmak, benim için yılın en önemli olayıdır." diye konuştu.



Bu sezon Avustralya Açık finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı.



Federer, elde ettiği 18 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi konumunda bulunuyor.