Fedakar öğretmenden öğrencileri için 'Formül Duvarı'

Iğdır'da görev yapan öğretmen Ali Kaya, tatile gitmek yerine öğrencilerinin öğrenmekte zorluk çektiği formül ve konuları okulun duvarlarına resmetti.

Iğdırlı Ali öğretmen, tatile gitmek yerine okulda kalıp öğrencilerinin öğrenmekte güçlük çektiği formül ve konuları okulun koridor duvarlarına çizdi.



Aşağı Erhacı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulunda görev yapan güzel sanatlar öğretmeni Ali Kaya, okulun duvarlarına ve zeminine çizgi film karakterlerinden matematik formüllerine kadar birçok şekli resmetti.



Özellikle Türkçe, matematik, ingilizce, sosyal bilimler ve fen bilimleri derslerinde yer alan ve öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı konu ve formülleri duvarlara çizen Kaya, bu sayede öğrencilerin konuları daha kolay öğreneceğini düşünüyor.



Okulun duvarlarına 1,5 aydır resimler çizen Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce okulda göreve başladığını belirterek, öğretmen olmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.



Hem okulun görsel anlamda geliştirilmesi hem de öğrencilerin derslerini kolay anlaması için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Kaya, "Diğer öğretmenlerimizle yaptığımız fikir alışverişleri doğrultusunda özellikle öğrencilerimizin zorlandıkları konuları görselleştirmek istedik. Öğrencilerin derste zorlanacağı, öğrenmekte güçlük çekecekleri konuları okulun duvarına görsel olarak çizdim. Öğrencilerimiz teneffüs aralarında zaman geçirirken bu görselleri birebir gördüklerinden dolayı bu bilgiler zihinlerinde daha kalıcı oluyor." dedi.



Yüksek lisans tezini çoklu zeka kuramı üzerine yaptığının ve görsel zekanın öğrenme üzerinde büyük etkisi olduğunun altını çizen Kaya, "Bunu okulumuzda uygulamaya koyuyoruz. Çalışmalarımızla öğrenmede kalıcılığı hedefliyoruz, okulumuzun görselliğini arttırıyoruz ve daha iyi öğrenmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Yaptığım işten zevk alıyorum, hele ki öğrencilerimiz bunu görüp mutlu oldukları zaman tamamen işe odaklanmış oluyorum." diye konuştu.



Çalışmalarının meslektaşları, öğrencileri ve velilerce beğenildiğini aktaran Kaya, "Öğrencilerimizin bir şeyler öğrenmelerine vesile olmak beni çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.